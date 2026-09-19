Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 38 kişiden 26'sı tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 38 kişiden 26'sı tutuklandı

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Diyarbakır'da 14 Eylül'de il genelinde 49 şüpheliye yönelik düzenlenen Sokaklar Güvende operasyonunda 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 26'sı tutuklandı, 12'si adli kontrolle serbest bırakıldı; uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 38 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, 14 Eylül'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında 49 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 kilo 512 gram toz esrar, 5 kilo 82 gram skunk, 120 gram esrar, 63,73 gram sentetik uyuşturucu, 364 sentetik ecza, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 38 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 12'si adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Narkotik SuçlarDiyarbakırGüvenlik3. SayfaGüncelEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 38 kişiden 26'sı tutuklandı - Son Dakika
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