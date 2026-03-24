Diyarbakır'da Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 3 katlı binanın son katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, öğleden sonra Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 209'uncu Sokak'ta meydana geldi. İsmet D.'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen ev sahibi İsmet D., olay yerinde ambulansta tedavi edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Selim KAYA/ DİYARBAKIR,