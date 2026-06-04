Diyarbakır'da Yangın Davası: 18 Sanığa 22 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yangın Davası: 18 Sanığa 22 Yıl Hapis İstemi

04.06.2026 13:00
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Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda çıkan yangın nedeniyle 18 sanık 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin tutuksuz 18 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklardan binanın müteahhidi M.A, yapı denetim firması sahibi S.Y, elektrik denetçisi mühendis K.Ç, elektrik kontrolörü S.A, müşteki N.K. ve sanık avukatları hazır bulundu.

Yangında eşi Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep'i (4) kaybeden, ilk duruşmada sanıklardan şikayetçi olmadığını belirten Süleyman Çavdar duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Tutuksuz sanıklar da savunmalarını tekrarladıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Yangında mağdur olan müşteki N.K, 10'uncu katta oturduğunu ve evinde duman olduğunu görünce balkona çıktığını belirtti.

Balkonda bulunduğu sırada itfaiye personelinin araç merdiveniyle kendisini kurtarmak için balkona yanaştığını anlatan N.K, "Kendisiyle uzatılan merdivenden indim. Sanıklardan şikayetçi değilim ve davaya katılmak istemiyorum." dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraatları yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesince bilirkişi raporu hazırlanmasının beklenilmesi ve duruşmada bazı tanık ve müştekilerin dinlenilmesi için haklarında "zorla getirilme" kararı vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuksuz sanıklar binanın müteahhidi M.A, yapı denetim firması sahibi B.C, şantiye şefi M.S.A, yapı denetim firması sahibi S.Y, şantiye şefi F.K, elektrik denetçisi mühendisler H.T, G.Ç.Ç. ve K.Ç, elektrik kontrolörleri S.A, İ.B, S.D. ve Ş.Y, proje uygulama denetçileri R.Ç.A. ve Ö.T, kontrol elemanları H.G, B.Ş. ve N.Ç, site yöneticisi A.K. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yangın Davası: 18 Sanığa 22 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

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