Diyarbakır\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsal Gölbaşı Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde çıkan örtü yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 35 dönüm üzüm bağının zarar gördüğü belirtildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.
Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
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