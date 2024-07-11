Diyarbakır'da Yangında Dumandan Etkilenen Kedi Yavrusuna İtfaiye Ekibinden Oksijen Takviyesi

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Diyarbakır'da çıkan yangında dumandan etkilenen kedi yavrusuna itfaiye ekibince oksijen takviyesi yapıldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 150. Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bodrumdan kedi sesi geldiğini fark etti.

Ekipler, kedi yavrusunu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Dumandan etkilenen kedi yavrusuna itfaiye ekibi yanlarında bulunan oksijen tüpünden oksijen takviyesi yaptı.

Kedi, müdahalenin ardından annesinin yanına bırakıldı.