Diyarbakır'da yapay zeka destekli 'futbol kardeşliktir' videosu hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da yapay zeka destekli 'futbol kardeşliktir' videosu hazırlandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yapay zeka kullanarak 'futbol kardeşliktir' konulu video hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan videoda saha içi şiddete karşı 'Sahaya yabancı madde atma, takımına zarar verme' mesajı verildi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yapay zeka kullanılarak "futbol kardeşliktir" konulu video hazırlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "futbol kardeşliktir" ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tribünde sevgi, sahada mücadele, her yerde saygı. Sahaya yabancı madde atma, takımına zarar verme."

Yapay zeka kullanılarak hazırlanan videoda yer alan alt yazı ve seslendirmede de şu ifadeler kullanıldı:

"Her maç tribünlerde başlayan bir hikayedir. Binlerce ses tek bir heyecan. Farklı renkler aynı tribünde ortak bir tutkuyla buluşur. Futbol bazen hiç tanımadığın birine dostça uzanan bir eldir. Sahaya yabancı madde atma, takımına zarar verme, çünkü futbol kardeşliktir."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Diyarbakır, Teknoloji, Gençlik, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da yapay zeka destekli 'futbol kardeşliktir' videosu hazırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Endonezya’da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi’nde arama başlatıldı Endonezya'da 243 kişilik yolcu gemisiyle irtibat kesildi, Java Denizi'nde arama başlatıldı
Bartın’da eğlence mekanında ölümlü kavga Yaralılar da var Bartın'da eğlence mekanında ölümlü kavga! Yaralılar da var
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi 15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Düğün öncesi gelin almada kavga Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
İran’da genç blog yazarı için idam kararı Son mesajı gündemde İran'da genç blog yazarı için idam kararı! Son mesajı gündemde
Yunanistan’da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı

20:09
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi’nin senaristleri ifade verecek
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek
19:46
Eyüpsultan’da yolcu otobüsünde çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Eyüpsultan'da yolcu otobüsünde çıkan yangında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
19:34
İsrail’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ itirafı: Artık görünemez güç haline geldi
İsrail'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan" itirafı: Artık görünemez güç haline geldi
19:25
Asansörde otizmli çocuğa vicdansız saldırı
Asansörde otizmli çocuğa vicdansız saldırı
19:03
Canlı anlatım: Zorlu maçta ilk gol geldi ancak iptal
Canlı anlatım: Zorlu maçta ilk gol geldi ancak iptal
17:56
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı Aralarında oyuncu Çağla Boz da var
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 20:36:51. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da yapay zeka destekli 'futbol kardeşliktir' videosu hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement