Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 111 Gözaltı

21.04.2026 15:09
41 ilde düzenlenen operasyonda 111 şüpheli yakalandı, 35 milyar TL işlem hacmi belirlenmiştir.

DİYARBAKIR merkezli 41 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik operasyonda 111 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hacminin 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 TL olduğu belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etmek' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkezli, aralarında Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir'in de olduğu 41 ilde düzenlenen operasyonlarda 111 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre toplam işlem hacminin 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 TL olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 190 banka ve kripto para hesabı ile şüphelilere ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 10 milyon 750 bin TL değerinde 9 otomobil ve motosiklet ile 2 arsaya el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Ordu’daki bu mezarlar Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor
Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında
Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok Bir Çinli kripto borsası daha: Türkçe dil desteği var, lisans başvurusu yok
Galatasaray’dan Victor Osimhen açıklaması Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması
Otobüste unutulan çantadan servet çıktı Otobüste unutulan çantadan servet çıktı
Derbiyi 903’te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını Derbiyi 90+3'te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını

15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
14:09
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir’in ifadesi ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı
