GÖZALTI SAYISI 51'E YÜKSELDİ
Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen ve 47 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 51'e yükseldi. Organizasyona ait banka hesaplarında da 1 milyar 165 milyon 753 bin TL işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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