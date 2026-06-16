Diyarbakır\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

GÖZALTI SAYISI 51'E YÜKSELDİ

Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen ve 47 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 51'e yükseldi. Organizasyona ait banka hesaplarında da 1 milyar 165 milyon 753 bin TL işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

DİYARBAKIR,