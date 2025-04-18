Diyarbakır'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 48 Tutuklama

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 48 şüpheli tutuklanırken, şüphelilere ait piyasa değeri 11 milyon lira olan 10 araca el konuldu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, yasa dışı bahis oynatanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, 6 ay sürdürdükleri çalışmalar sonucunda belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 14 Nisan günü Diyarbakır merkezli olmak üzere Hatay, Gaziantep, Kocaeli, Van, Bingöl ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ağının yaklaşık 4 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilerek, operasyon süresince yapılan ara yakalamalarla birlikte 4'ü cezaevinde bulunan şüphelilerin de dahil olduğu 71'i Diyarbakır'da olmak üzere toplam 79 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, yası dışı bahisten elde ettikleri belirlenen ve piyasa değeri yaklaşık 11 milyon lira olan 10 araca, 7 ruhsatsız silaha, çok sayıda mermiye ve sentetik uyuşturucu maddeye el konuldu.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 15'i, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Hakimliği'nce adli kontrol şartı ve ev hapsiyle serbest bırakılırken, 48 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.