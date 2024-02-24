Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır\'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da yapılan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske el konuldu. Şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerine güvendikleri kişileri aldıkları ve yasa dışı bahis oynayan kişilerden parayı elden istedikleri tespit edildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

24.02.2024 10:39  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen ev, iş yeri ve eğlence mekanlarına eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske incelenmek üzere el konuldu.

Yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerine güvendikleri kişileri aldıkları, polise yakalanmamak için yasa dışı bahis oynayan kişilerden parayı elden istedikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Operasyon, Güvenlik, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:31:19. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement