Diyarbakır\'da Yaya Kazası: 1 Ölü

DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü A.B. gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. A.B idaresindeki 06 DHF 684 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ve henüz ismi öğrenilemeyen erkeğe çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlı ekiplerinin kontrolünde, yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, sürücü A.B. gözaltına alındı.