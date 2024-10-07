Diyarbakır'da Yeni Acil Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yeni Acil Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı

Diyarbakır\'da Yeni Acil Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesi'nde 8 yataklı acil yoğun bakım ünitesi hizmet vermeye başladı.

07.10.2024 17:19
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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 yataklı acil yoğun bakım ünitesi hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde inşa edilen 8 yataklı acil yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Doç. Dr. Mehmet Özel, acil servise başvuran kritik hastaların, hızlı ve etkili bir şekilde teşhis edilmesi gerektiğini belirtti.

Özel, yoğun bakım ünitelerinin doluluğunun, bu hastaların uzun süre acil serviste kalmasına neden olabildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yeni acil yoğun bakım ünitesi, bu sorunu çözerek kritik hastalara tedavi imkanı sunacak. Bu sayede kısa süre içinde hastaların stabilizasyonu sağlanabilecek ve genel yoğun bakıma ihtiyaç azalacak. Yeni yoğun bakım ünitesinin açılmasıyla hasta sevkleri azalacak ve 112 ambulans hizmetlerinin yükü hafifleyecek. Acil yoğun bakım ünitesi hasta sevklerini de önleyerek hem hasta konforunu artıracak hem de sevklerle oluşan mali yükü ortadan kaldıracak."

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Songül Araç da yoğun bakım ünitelerinin özellikli olarak yaşamsal risk taşıyan kritik hastaların değerlendirildiği ve kesintisiz 24 saat bakımlarının yapıldığı birimler olduğunu belirtti.

Hastanenin konumu itibarıyla bölge hastanesi kapsamında geniş bir kitleye hizmet verdiğine işaret eden Araç, özellikle bölgenin nüfus artış hızı ve gelişmesi göz önünde bulundurulduğunda yoğum bakım ünitesinin büyük bir ihtiyacı karşılayacağını vurguladı.

Yeni ünitenin 7+1 yatak kapasitesi ile hizmet verdiğini, her vardiyada uzman hekim, asistan hekim ve 4 hemşirenin görev alacağını belirten Araç, ayrıca mesai saatlerinde klinik hocasının da hasta takibini yapacağını kaydetti.

Araç, ünitenin, acil sağlık hizmetlerinde önemli bir boşluğu doldurarak Diyarbakır ve bölge halkına daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı amaçladığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yeni Acil Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı - Son Dakika

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