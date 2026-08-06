Diyarbakır'da Yeni Afet Konutları Tamamlandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yeni Afet Konutları Tamamlandı

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Bakanlık, Oğlaklı'da inşa edilen afet konutlarını paylaştı; 17 bin 206 bağımsız bölüm inşa edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Asrın İnşa Seferberliği kapsamında Diyarbakır Oğlaklı'da inşa edilen afet konutlarının görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından Diyarbakır Oğlaklı'da tamamlanan afet konutlarının görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, "Bakmalara doyamadığımız yeni evlerimiz. Oğlaklı'da yeniden inşa edilen her yuva, güven dolu yarınlara açılıyor." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede inşa çalışmalarını yürüttü.

Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan ve İzlanda kadar alan inşa edildi.

Deprem bölgesinde 2 yılda 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi.

Diyarbakır'da ise 16 bin 50 konut, 1150 köy evi, 6 iş yeri olmak üzere 17 bin 206 bağımsız bölüm inşa edildi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yeni Afet Konutları Tamamlandı - Son Dakika

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