 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz aşçılık kursları büyük ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz aşçılık kursları büyük ilgi görüyor

Yenişehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (YESMEK) kapsamında açılan ücretsiz aşçılık kursları, Diyarbakır'da büyük ilgi görüyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, projenin amacının kadınların çeşitli alanlarda eğitim alarak meslek sahibi olmalarını ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarını desteklemek olduğunu belirtti.

Diyarbakır\'da Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz aşçılık kursları büyük ilgi görüyor
28.12.2023 - 16:49,
Abone Ol

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince yürütülen Yenişehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (YESMEK) ilgiyle sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, YESMEK kapsamında mesleki eğitimden sanata birçok farklı alanda açılan ücretsiz kurslar arasında yer alan aşçılık kursu sayesinde kursiyerler meslek sahibi oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "YESMEK Projesi ile amacımız özellikle kadınlarımızın hem çeşitli alanlarda eğitim alması hem de meslek sahibi olup ev ekonomilerine katkı sağlamalarına yardımcı olmaktır. Bu kapsamda çok sayıda kadın kursiyerimiz eğitim aldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diyarbakır, Yenişehir, Sanat, Diyarbakır, Belediye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz aşçılık kursları büyük ilgi görüyor - Son Dakika


16:53
Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26
Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09
İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05
Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05
Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57
Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56
Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Son Dakika
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
16:05 Kupa finali öncesi gerilim artıyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı
16:05 Maç esnasında romantizmin ayarını kaçıran çift, kendilerini dev ekranda görünce şoke oldu
15:57 Motokuryenin ölümünde acı tesadüf: Bir baktım ağabeyim yerde yatıyor
15:56 Sokak ortasında cesedi bulunan adamın, taciz ettiği kadının oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
15:45 Tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü
15:26 Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 17:19:38. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz aşçılık kursları büyük ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement