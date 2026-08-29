Diyarbakır'da Yıldırım 21 Koyunu Canından Etti
Çınar ilçesindeki Mollaali köyünde yıldırım düştü, 21 koyun hayatını kaybetti.
DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesine bağlı Mollaali köyünde, yıldırım düşen ağıldaki 21 koyun öldü.
Olay, gece saatlerinde Mollaali köyünde meydana geldi. Etkili olan yağış sırasında ağıla yıldırım düştü, sürüdeki 21 koyun öldü. Hayvanlarının öldüğünü görerek büyük üzüntü yaşayan sahibi, durumu yetkililere bildirdi.
Kaynak: DHA
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