Diyarbakır'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Yangında 137 Dönüm Buğday Kül Oldu

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DİYARBAKIR'da yıldırımın düştüğü alanda çıkan yangında 137 dönüm ekili buğday kül oldu.

Öğle saatlerinde, Sur ilçesi kırsal Küçükakören Mahallesi'nde buğday ekili tarlaya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangını görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla kontrol altına alınıp söndürülen yangında 137 dönüm buğday ekili alan yandı.