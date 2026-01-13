Diyarbakır'da Karla Mücadele Sürüyor… 319 Kilometre Kırsal Mahallenin Yolu Ulaşıma Açıldı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da yoğun kar yağışının etkili olduğu 6 ilçede, son iki günde 319 kilometre kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, ilçe belediyelerinin katılımıyla oluşturulan Karla Mücadele Koordinasyonu ekipleri, kent merkezindeki ana arterler, yerleşim alanları ve hastane çevrelerinde, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri de kırsal mahalle yollarında çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 11 ilçenin kırsal mahalle yolları ulaşıma açıldı, dağlık bölgelerde bulunan 6 ilçede son iki günde gece gündüz yürütülen çalışmalarla yüzlerce kilometrelik yol kardan temizlendi.

Son iki günde gerçekleştirilen karla mücadele çalışmaları kapsamında Kulp'ta 105 kilometre, Çermik'te 65 kilometre, Çüngüş'te 50 kilometre, Ergani'de 40 kilometre, Lice'de 41,3 kilometre ve Hani'de 18 kilometre olmak üzere toplam 319,3 kilometre kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kar yağışının özellikle Diyarbakır'ın kuzey ilçelerinde etkili olmasıyla, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, acil talepler doğrultusunda yeniden kapanan mahalle yollarına hızlı şekilde müdahale ediyor. Ekipler, ambulansların mahallelere ulaşmasını sağlarken, yollarda mahsur kalan araçları da iş makineleriyle kurtarıyor.

Ekipler çığ tehlikesine karşı ilçelerde hazır bekletiliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yağışların yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden, olası risklere karşı önlemlerini artırdı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma ekipleri; çığ düşme uyarısı yapılan Lice, Kulp, Çermik ve Ergani ilçelerinde hazır bekletiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerde yaşayan yurttaşları çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı, zorunlu olmadıkça riskli güzergahların kullanılmaması çağrısında bulundu.