Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da gece saatlerinde etkili olan sis, Bağcılar Mahallesi ve havalimanı çevresinde görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürdü. Kentte trafikteki sürücüler sis nedeniyle düşük hızda ilerledi.
DİYARBAKIR'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
Kentte gece saatlerinde etkili olan sis, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Bağcılar Mahallesi ve havalimanı çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte düşük hızda ilerledi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?