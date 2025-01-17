Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Diyarbakır\'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 1 kamyon, 1 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17.01.2025 15:58  Güncelleme: 15:59
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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 1 kamyon, 1 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 3 kişi, yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Bismil- Diyarbakır kara yolu kırsal Köseli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 31 ST 234 plakalı kamyon, kırmızı ışıktaki 33 SL 163 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen TIR, daha sonra 46 ABE 288 plakalı otomobile çarptı. 34 BCJ 962 plakalı başka bir otomobil de kaza karışan araçlara çarptı. Kazada kamyon şoförü ile 2 çocuğu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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