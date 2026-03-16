Diyarbakır'daki Cinayet Sigara İzmaretinde Bulunan DNA ile Çözüldü

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçen yıl işlenen cinayeti, sigara izmariti üzerindeki DNA aracılığıyla aydınlattı.

Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince, Sur ilçesi Küçükakören Mahallesi'ndeki ikametinde geçen yıl ateşli silahla öldürülen M.Y'nin katillerini bulmak amacıyla özel ekip oluşturuldu.

Olay yeri ve çevresinde 5 ay süren saha araştırması yapan ekipler, teknik veriler üzerinde derinlemesine incelemeler yürüttü.

Çalışmalar sonucunda, maktulün öldürüldüğü değerlendirilen 13 Nisan 2025 tarihine ait deliller tek tek birleştirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bir sigara izmariti üzerindeki DNA profilinin, maktulün yakın arkadaşı ve akrabası olan M.A. ile eşleştiğini tespit etti.

Gözaltına alınan M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı ve 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Böylece, M.A'nın geçen yıl cinayetin ardından verdiği ifadede "maktulün evine hiç gitmediği" yönündeki beyanı çürütülerek dosya çözümlendi.