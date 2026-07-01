Diyarbakır'daki örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'daki örtü yangını kontrol altına alındı

Diyarbakır\'daki örtü yangını kontrol altına alındı
01.07.2026 13:34
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki örtü yangını, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Kırsal Gölbaşı Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 15 personel, arazöz ve 3 ilk müdahale aracı ile itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Gölbaşı, Güncel, Dicle, Yaşam, Son Dakika

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