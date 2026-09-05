Diyarbakır'daki silahlı kavgada 2 kişinin ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'daki silahlı kavgada 2 kişinin ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi

Diyarbakır\'daki silahlı kavgada 2 kişinin ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi
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Diyarbakır Bağlar'da iki akraba aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ahmet Arif Gökçek ile olayla ilgisi olmayan Erkan Tekin hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'da akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ahmet Arif Gökçek (48) ile çocuğunu sakinleştirmek için dışarı çıkıp kavganın arasında kalan Erkan Tekin'in (44) hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2'si tutuklu, 1'i firari 3 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Olay, 16 Temmuz 2025'te, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Medya Mahallesi 205'inci Sokak'taki bir yas evinde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki akraba aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerinden dolayı ağlayan 7 aylık oğlunu sakinleştirmek için eşiyle birlikte dışarı çıkan ve olayla ilgisi olmayan Erkan Tekin ile taraflardan Ahmet Arif Gökçek yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Erkan Tekin ve Ahmet Arif Gökçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheliler Nusret Tuğaç (39) ile ona yardım ettiği değerlendirilen Aydın Tuğaç (32) yakalanarak tutuklandı. Şüpheli Mehmet Salim Gökçek (34) ise aranıyor.

MAKTÜLLERİN EŞLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 2'si tutuklu, 1'i aranan 3 şüpheli hakkında 'Olası kastla adam öldürme ve tasarlayarak adam öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, maktullerin eşleri olan müştekilerin alınan beyanında şüphelilerden şikayetçi olduğu belirtilerek, maktul Ahmet Arif Gökçek ile şüphelilerin aralarında geçmişe dayalı arazi anlaşmazlığı meselesinden dolayı husumetlerinin olduğu ifade edildi. Şüphelilerin maktul Erkan'ı ise tanımadıklarını, ağlayan 7 aylık oğlunu sakinleştirmek için eşiyle birlikte dışarı çıktığı ve silahlı kavganın ortasında kaldığı, kazara öldürüldüğü belirtildi.

Şüpheliler Nusret ve Aydın'ın alınan ifadelerinde ise maktul Ahmet Arif Gökçek ile aralarında arazi anlaşmazlığı olduğunu, olay günü ortak akrabalarının taziyesi için geldikleri yas evinde tarafların birbirini tahrik edici hareketlerde bulunduğunu, kimseyi öldürme amaçlı ateş etmediklerini beyan ettikleri belirtildi.

3 SİLAHIN KULLANILDIĞI OLAY ANI KAMERADA

İddianamede, olay yerindeki güvenlik kameralarının da incelendiği bilgisi yer aldı. Görüntülerde; şüphelilerin, yas evinin önünde ellerindeki silahlar ile maktul Ahmet Arif'e doğru ateş ettikleri ve o sırada olay yerinden geçmekte olan maktul Erkan'ı vurdukları yer aldı. Ayrıca olay yerinde 9 kovan ile 2 mermi çekirdeğinin ele geçirilmesi sonucu yapılan incelemede ele geçirilen kovanların üç ayrı ruhsatsız silaha ait olduğu ortaya çıktı.

2 AYRI SUÇLAMAYLA İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamede 3 şüpheli hakkında maktul Ahmet Arif'e yönelik 'Tasarlayarak kasten öldürme', maktul Erkan'a yönelik ise 'Olası kastla adam öldürme' eylemini gerçekleştirdikleri gerekçesiyle cezalandırılmaları istendi. İddianame, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki silahlı kavgada 2 kişinin ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi - Son Dakika

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