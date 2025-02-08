Diyarbakır'daki Tarihi Konaklar Restorasyondan Geçti - Son Dakika
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Diyarbakır'daki Tarihi Konaklar Restorasyondan Geçti

Diyarbakır\'daki Tarihi Konaklar Restorasyondan Geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki tarihi Ali Ağa, Üstünler ve Kılavuzlar konaklarını toplam 9 milyon lira bütçe ile restore etti. Restorasyon çalışmaları tamamlanarak konaklar eski görünümüne kavuştu ve turizme kazandırılacak.

08.02.2025 11:07  Güncelleme: 11:09
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DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesindeki tarihi Ali Ağa, Üstünler ve Kılavuzlar konakları, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen toplam 9 milyon liralık restorasyonun ardından eski görünümüne kavuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Silvan ilçesindeki tarihi Ali Ağa, Üstünler ve Kılavuzlar konaklarının restorasyonu için 9 milyon liralık bütçe ayırdı. Ali Ağa Konağı 1 milyon lira, Üstünler Konağı 5 milyon lira ve Kılavuzlar Konağı için 3 milyon liralık ödenek sağlandı. Konakların gerekli onarım ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Atıl durumda olan konaklar, eylül ayında başlayan ve ocak ayında tamamlanan çalışmalarla eski görünümüne kavuşturuldu. Kale Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanda, 1860 yılında Hacı Reşit Ağa tarafından yapıldığı bilinen Ali Ağa Konağı'nın bir kısmının daha önce restore edilip, kafeye dönüştürüldüğünü belirten konağın sahiplerinden Ali Galip Özkan'ın oğlu Esat Özkan, kalan bölümü de restore edildiğini belirtti.

BUTİK OTEL İÇİN ADIM

Esat Özkan, "Yıllar önce başlattığımız restorasyon çalışmalarında amacımız, Ali Ağa Konağı'nı turizme kazandırmaktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekle de harabe halde bulunan konağı restore ederek tarihin güzelliklerini yeniden gün yüzüne çıkardık. Konağı butik otele dönüştürme çalışmalarımız, bakanlığımızın da destekleriyle sürecek. Bu sayede hem bölge halkına ekonomik katkı sağlanacak hem de tarihi mirasın yaşatılması adına önemli bir adım atılmış olacak" dedi.

'DAHA FAZLA DESTEK BEKLİYORUZ'

Üstünler Konağı sahiplerinden Mehmet üstün ise ayrılan bu bütçenin yeterli olmadığını belirterek, "Bütçenin bir kısmı mimari restorasyon için harcandı. Ancak konakta ciddi tahribat olduğu için ek kaynaklara ihtiyaç duyuyoruz. Silvan'ın kültürel mirasını korumak için daha fazla destek bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki Tarihi Konaklar Restorasyondan Geçti - Son Dakika

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