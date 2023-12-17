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Esenyurt'taki 2 kişinin hayatını kaybettiği kanlı tekel bayi saldırısında istenen cezalar belli oldu•
Bağlar ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
M.D. yönetimindeki 73 DA 201 plakalı tırla H.T'nin kullandığı 32 FE 826 plakalı otomobil, Batıkarakoç Mahallesi kavşağında çarpıştı.
Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'daki trafik kazasında 1'i ağır, 6 kişi yaralandı - Son Dakika