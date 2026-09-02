Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

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Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Operasyonlarda 60 kapsül halinde 475,06 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 102 gram kokain ve 99,02 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Yurt dışı bağlantılı 1 Eylül'de yapılan operasyonlarda, ülkeye yutma yöntemiyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu şüphelinin midesinde taşıdığı 60 kapsül halinde 475,06 gram sentetik uyuşturucu, merkez Kayapınar ilçesinde yakalanan şüphelinin üst ve eşya aramasında 1 kilo 102 gram kokain, merkez Bağlar ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 99,02 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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