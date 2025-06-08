Diyarbakır'daki Yangın Soruşturmasında 2 Tutuklama

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da bir anne ve 3 çocuğunun öldüğü yangın soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan 13 katlı Rojava sitesinde, 5 Haziran'da çıkan yangına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturma sürüyor.

Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar'ın (4) hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında, binanın müteahhidi M.A.Ç., yapı denetim sorumlusu B.C., şantiye şefi ve bina yöneticisi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından 5 şüpheli öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan binanın müteahhidi M.A.Ç. ve yapı denetim sorumlusu B.C. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.