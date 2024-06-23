Diyarbakır'daki Yangınla İlgili Ön Rapor Açıklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'daki Yangınla İlgili Ön Rapor Açıklandı

Diyarbakır\'daki Yangınla İlgili Ön Rapor Açıklandı

Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından hazırlanan ön raporda, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan ve 15 kişinin ölümüne neden olan yangının çıktığı yerde anızın olmadığı tespit edildi. Ayrıca iletim hatlarında eklerin ve liflenmelerin olduğu, direkteki sigortaların yerinde olmadığı ve birçok direkte kırık izolatörlerin bulunduğu belirtildi. Şebekelerin bakım onarımının yapılmadığı ve teknik işletme sorumluluğu hizmetlerinden yararlanılmadığı da raporda yer aldı.

23.06.2024 22:43
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(DİYARBAKIR) - Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından 15 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin hazırlanan ön raporda, yangının çıktığı yerin ekili olduğu, anızın görülmediği bilgeleri yer aldı.

20 Haziran gecesi Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan mahallesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ mahallesine sıçrayan ve 15 kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili inceleme ve soruşturmalar sürüyor.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Diyarbakır Şubesi tarafından hazırlanan ön rapor açıklandı. Raporda, yangının çıktığı yerde anızın olmadığına dikkat çekildi.

EMO Diyarbakır Şubesi'nce hazırlanan raporda yer alan tespitler şöyle:

"Yangının çıktığı yerin ekili olduğu, anızın olmadığı görülmüştür.

İletim hatlarında birçok noktada eklerin ve liflenmelerin olduğu tespit edilmiştir.

Direkteki OG (yüksek gerilim hatlarının, transformatörlerin kondansatörlerin ve anahtarlama cihazlarının aşırı akımlardan korunması için kullanılırlar) sigortalarının yerinde olmadığı, bunun yerine iletkenlerle bypass edildiği ve bu bağlantıların gevşeklikten dolayı arka sebebiyet verebileceği tespiti yapılmıştır.

Birçok direkte kırık izolatörlerin olduğu bu durumun atlamalara sebebiyet verebileceği teknik açıdan bir veridir.

OG (Orta Gerilim) hatlarda ekili tarım alanlarında ağaç direkleri mevcudiyeti görüldü. Bu ağaç direklerin kullanılması uygun görülmemektedir.

Hatların geçtiği güzergahlarda direklerin etrafında yangına karşı bir önlem alınmadığı gözlemlenmiştir. (Direk diplerindeki otların mevcudiyeti vs.) Direk diplerinde süs betonu olmadığı, otların direk dibinde biçilmediği tespiti yapılmıştır.

OG hatlarının dibindeki ağaçların atlamaya sebebiyet verebileceği gözlemlenmiştir.

İzolatörlerdeki gevşek ve sıkı bağların tekniğine uygun yapılmadığı gözlemlenmiştir.

Şebekelerin bakım onarımı yapılmadığı teknik işletme sorumluluğu hizmetlerden yararlanılmadığı gözlemlenmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'daki Yangınla İlgili Ön Rapor Açıklandı - Son Dakika

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