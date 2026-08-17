Diyarbakır'dan Avrupa'ya Kurtulmuş Domatesler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'dan Avrupa'ya Kurtulmuş Domatesler

Diyarbakır\'dan Avrupa\'ya Kurtulmuş Domatesler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'dan toplanan kurutulmuş domatesler, Avrupa'da pizza sosu olarak kullanılacak.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 100 bin yıl önce sönmüş volkanik Karacadağ eteklerinde yetiştikten sonra kavurucu güneşin altında kurtulan domateslerin Avrupa yolculuğu başladı. Kurtulan domatesler dünyaca ünlü İtalyan pizza sosunun yanı sıra birçok ülkenin sofrasını süsleyecek.

Dünyaca ünlü İtalyan pizza sosu, İngiltere, Rusya, Hollanda gibi birçok ülkenin sofralarının vazgeçilmezi olan kurutulmuş domateslerin Diyarbakır'dan yolculuğu başladı.

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırında yer alan ve 100 bin yıl önce sönmüş volkanik Karacadağ eteklerinde yoğun emeklerle yetiştirilen domateslerin hasadı başladı.

Sıcak hava dalgasının etkisinin sürdüğü Diyarbakır'da yoğun emeklerle yetiştirildikten sonra, mevsimlik işçiler tarafından tarladan toplanan domatesler bıçakla ikiye bölünmesinin ardından yere serilen sentetik kumaşın üzerinde kurutmaya bırakılıyor. Bıçakla parçalara ayrılmasının ardından domatesler tuzlayıp, Diyarbakır'ın kavurucu sıcağında birkaç gün kurması için bekletiliyor. İşlemleri tamamlanan domateslerin Avrupa ülkelerinin sofrasını süslemek için yolculuğa çıkarılıyor.

"BU LEZZETİ KATTIĞINIZ ZAMAN YENİ BİR TAT OLUYOR"

Meteorolojinin 43 derece tahmin ettiği ancak hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aştığı Diyarbakır'da kurutma işleminde çalışan mevsimlik işçi Metin Kayaş, yoğun bir emekle domatesleri kuruttuklarını ifade ederek, kurutulmuş domatesin yiyeceklerine yeni bir tat kazandırdığını belirterek, "Geçen yıllara kıyaslarsak bu sene biraz geç başladık. Yani yağmurdan dolayı ürünler geç geldi o yüzden biraz geç başladık. Kurutma 8'inci ayda başlıyor işte 9'a doğru bitiyor. Bir ay süresi var. Tarlada toplanıp buraya getirdikten sonra dilimleyip bırakıyoruz. Tuzlanma yaptıktan sonra bir hafta bekletiyoruz. Bir hafta sonra yine topluyoruz, ayıklayıp bu şekilde çuvallayıp gönderiyoruz. İtalya'ya Rusya'ya İngiltere'ye gönderiliyor. Soslarda kullanılıyor. Bu lezzeti kattığın zaman yeni bir tat oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'dan Avrupa'ya Kurtulmuş Domatesler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Bir ilimiz alarm veriyor KKKA aynı aileden iki can aldı: Ölen sayısı 12’ye yükseldi Bir ilimiz alarm veriyor! KKKA aynı aileden iki can aldı: Ölen sayısı 12'ye yükseldi
Acılı annenin ’adalet’ çığlığı yürekleri dağladı: Oğlumun katilleri kadın kıyafetleriyle kaçırıldı Acılı annenin 'adalet' çığlığı yürekleri dağladı: Oğlumun katilleri kadın kıyafetleriyle kaçırıldı

11:46
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek
11:29
Fenerbahçe’de ortalığı karıştıran iddia 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?
11:23
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya’da dikkat çeken açılış
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış
11:15
İran İHA’ları, IKBY Başbakanı Barzani’nin ofisini hedef aldı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı
11:14
Bakan Memişoğlu’na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi
Bakan Memişoğlu'na açıkça sorduk: Korona aşıları kalp krizi ölümlerini tetikledi mi?
11:08
Akın Gürlek’ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
Akın Gürlek'ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 12:12:11. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'dan Avrupa'ya Kurtulmuş Domatesler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.