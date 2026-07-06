Diyarbakır DTSO Başkanı Nevin İl Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır DTSO Başkanı Nevin İl Hayatını Kaybetti

06.07.2026 14:12
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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nevin İl, İstanbul'da kanser tedavisi sonrası vefat etti.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nevin İl, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Başkanı Nevin İl, uzun süredir gördüğü kanser tedavisinin ardından, geçen hafta zatürre teşhisiyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı. Nevin İl tedavi gördüğü hastanede yaşam yaşamını yitirdi.

DTSO'dan yapılan açıklamada, Nevin İl'in kadın emeğinin görünür kılınması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadınların örgütlü mücadelesinin güçlendirilmesi adına yıllarca büyük emek verdiği vurgulandı.

Açıklamada, "İki dönem boyunca odamız yönetiminde üstlendiği görevleri özveriyle yerine getirmiş; aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol alarak kentimizin sosyal ve ekonomik yaşamına değerli katkılar sunmuştur. Dürüstlüğü, çalışkanlığı, üretkenliği ve mücadeleci kişiliğiyle her zaman saygıyla anılacak olan kıymetli Meclis Başkanımızın aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, yakınlarına, sevenlerine, iş dünyamıza ve tüm halkımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır DTSO Başkanı Nevin İl Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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