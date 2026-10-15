Diyarbakır Eğil'de nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardı

Diyarbakır Eğil'de nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi müdür yardımcısı kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki okulda teneffüs sırasında mandalina yiyen 1. sınıf öğrencisinin nefes borusuna meyve parçası kaçtı. Boğulma tehlikesi geçiren öğrenciye müdür yardımcısı Heimlich manevrası yaparak parçayı çıkardı, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde nefes borusuna mandalina parçası kaçan öğrenci, müdür yardımcısının Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Eğil ilçesindeki Enver Geçgel İlk ve Ortaokulu'nda görevli müdür yardımcısı Deniz Yücel, teneffüste mandalina yiyen 1. sınıf öğrencisinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti.
Öğrencinin yanına gelen Yücel, Heimlich manevrası uygulayarak mandalina parçasının nefes borusundan çıkmasını sağladı.
Yücel'in müdahalesi okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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