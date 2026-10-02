Diyarbakır Ergani\'de devrilen arıza kamyonetinde 5 işçi ağır yaralandı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde elektrik dağıtım şirketinin arıza onarım kamyonetinin devrilmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Selman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketinin arıza onarım kamyoneti, şoförünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada B.K., B.K., T.K., A.C. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan B.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.