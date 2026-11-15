Diyarbakır Ergani'de mahkeme sanığın savunmasını reddetti, 27 yıl 16 ay 25 gün hapis verdi - Son Dakika
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Diyarbakır Ergani'de mahkeme sanığın savunmasını reddetti, 27 yıl 16 ay 25 gün hapis verdi

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Ergani Ağır Ceza Mahkemesi, iki çocuğa çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 27 yıl 16 ay 25 gün hapis verdi; otomobili silah saydı. Mahkeme, sürücünün 'kız çocuğu aracın önüne atladı' savunmasını reddetti; kazada 17 yaşındaki çocuk öldü, 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde araçla çarptığı iki çocuktan birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan sanığa 27 yıl 16 ay 25 gün hapis cezası veren ve otomobili "silah" sayan mahkeme, gerekçeli kararında alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sanığın "bir kız çocuğunun aracın önüne atladığı, çocuğa çarpmamak için manevra yaptığı, hiçbir şekilde drift atarak olay yerine yaklaşmadığı" şeklindeki beyanına itibar etmedi.

Dicle Mahallesi'nde 14 Nisan'da Muhammet Mustafa Can'ın (18) kullandığı otomobilin kaldırımda yürüyen çocuklara çarpması sonucu Muhammed Ali Kalkan (17) hayatını kaybetti, Ahmet Çınar Ü. (11) yaralandı, kazaya ilişkin soruşturmada sürücü tutuklandı.

Ergani Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Ekim'deki karar duruşmasında tutuklu sanık Muhammet Mustafa Can'a "çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan 25 yıl, "çocuğa karşı olası kastla yaralama" suçundan ise 2 yıl 16 ay 25 gün hapis cezası verildi.

Hapis cezasına ilişkin hazırlanan gerekçeli kararda, tanıkların ve mağdurların soruşturma ve dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.

Kararda, dosyada yer alan bilirkişi raporunda, sanığın asli kusurlu olduğu, kazada hayatını kaybeden Kalkan ve yaralanan Ahmet Çınar Ü'nün ise kusurlarının tespit edilmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanık mahkememizce alınan beyanlarında olay günü ağabeyinin arkadaşına ait otomobili habersiz olarak aldığını, ehliyetinin bulunmadığını, tek başına hiç araç kullanmasa da araç kullanmayı bildiğini, araçla seyir halindeyken olay yerine yaklaştığında bir an gözlerinin karardığını belirtti. Sanık beyanında ayrıca bir kız çocuğunun aracın önüne atladığını, çocuğa çarpmamak için manevra yaptığını, hiçbir şekilde drift atarak olay yerine yaklaşmadığını, kendine geldiğinde aracın devrilmiş vaziyette olduğunu, olayda kastının bulunmadığını beyan ederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmemiştir. Kamera inceleme tutanağında yola atlayan herhangi bir şahsın olmadığı ve sanığın olay yerinde süratli ve zikzaklı bir şekilde seyrettiği görülmüştür. Dolayısıyla sanığın beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır."

Sanığın kaza anında alkollü olduğu tespit edildi

Sanığın kazanın ardından kaçtığı, yakalandığında ise alkolmetre cihazı ile yapılan ölçümde 0.73 promil alkollü olduğunun tespit edildiği aktarılan kararda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Alkolün kanda saatte 0.15 promil düştüğü adli tıp kabulüne istinaden sanığın kaza saatinde en az 1.03 promil alkollü olduğu belirlenmiştir. Sanığın gündüz vakti okul çevresi ve yayaların olduğu bir yerde araçla seyrettiği dikkate alındığında ilçenin işlek sayılan yerinde insanların ve okula giriş çıkış yapan öğrencilerin orada bulunduklarını görmesine ve yine ölümle neticelenecek kazaya neden olabileceğini öngörmesine rağmen meydana gelen zararlı neticenin gerçekleşmemesi adına herhangi davranışta bulunmadığı anlaşılmış, sonucu göze alıp kabullenmek suretiyle başka bir deyişle 'olursa olsun' diyerek eylemini gerçekleştirmiştir. Tanıklar mahkememizce dinlendiğinde sanığın olay yerinde süratli bir şekilde ve zikzak çizerek seyrettiğini beyan etmişlerdir. Sanığın olası kastla hareket ederek maktul Muhammed Ali Kalkan'ın ölümüne, Ahmet Çınar Ü'nün de yaralanmasına neden olduğu sabit görülerek cezalandırılmasına hüküm kurulmuştur."

Gerekçeli kararda, "Sanığın eylemini beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı ve silahtan sayılan otomobille (5237 sayılı TCK'nin 6/1-f maddesine göre silahtan sayılan araç) işlemesi sebebiyle hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Kararda, tarafların hapis cezasına ilişkin Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunmak için istinaf yolunun açık olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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