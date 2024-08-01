Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumhane Servisi Yenilendi - Son Dakika
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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumhane Servisi Yenilendi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ek hizmet binasındaki doğumhane servisi, hastaların kalite standartlarına uygun sağlık hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacıyla yenilendi. Yenilenen doğumhane servisinde, hastaların takipleri ve doğumları tek kişilik odalarda gerçekleştirilecek. Ayrıca, doğum sonrası anneyle bebeğin aynı odada kalması için gerekli koşullar sağlanmıştır. Yenilenen doğum ünitesinde, emzirme danışmanlığı hizmeti de verilmektedir.

01.08.2024 14:59
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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ek hizmet binasındaki doğumhane servisi yenilendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ek hizmet binasında yılda yaklaşık 17 bin canlı doğum gerçekleştirildiği belirtildi.

Hastaların kalite standartlarına uygun sağlık hizmetine ulaşarak tek kişilik odalarda doğum yapmalarını sağlamak amacıyla doğumhane servisinin tümüyle yenilendiği ifade edilen açıklamada, 14 yataklı travay-doğum-lahusa (TDL) servisinin içerisinde acil durumlar için de bir ameliyathanenin hizmete sunulduğu bildirildi.

Yenileme sonrası doğum yapmak için hastaneye başvuran hastaların takipleri ve doğumlarının tek kişilik odalarda yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahremiyete uygun şartların sağlandığı, ayrıca doğum sonrası anneyle bebeğin aynı odada kalmaları için gerekli koşulların sağlandığı TDL servisi vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Anne ve bebek ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan ünitede, 7/24 ihtiyaçlara cevap verilmektedir. Doğum sonrası yenidoğan ve anne arasındaki tensel temasın sağlandığı yenilenen doğum ünitesinde uzman personel tarafından uygulamalı eğitimlerle emzirme danışmanlığı hizmeti de verilmektedir. Bu hizmet sayesinde özellikle ilk doğumunu gerçekleştiren annelerin psikolojik olarak daha iyi hissetmeleri ve bebeklerinin bakımı konusunda özgüvenleri sağlanmakta, bu da bebeğin sağlık ve huzuru ile ilgili pozitif etki oluşturmaktadır."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumhane Servisi Yenilendi - Son Dakika
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