Diyarbakır Havalimanı geçen ay 174 bin 411 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika
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Diyarbakır Havalimanı geçen ay 174 bin 411 yolcuya hizmet verdi

Diyarbakır Havalimanı geçen ay 174 bin 411 yolcuya hizmet verdi

Diyarbakır Havalimanı, şubat ayında iç hatlarda 163 bin 940, dış hatlarda 10 bin 471 olmak üzere toplam 174 bin 411 yolcuya hizmet verdi. Ayrıca, bu dönemde havalimanında 1080 uçak iniş kalkış yaparken, yük trafiği ise 1620 ton olarak gerçekleşti. Ocak ve şubat aylarında toplam yolcu sayısı 344 bin 24, uçak trafiği ise 2 bin 101, yük trafiği ise 3 bin 106 ton oldu.

15.03.2024 22:01  Güncelleme: 22:04
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Diyarbakır Havalimanı geçen ay 174 bin 411 yolcuya hizmet verdi.

Diyarbakır Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Diyarbakır Havalimanı'nda şubat ayında, iç hatlarda 163 bin 940, dış hatlarda 10 bin 471 olmak üzere toplam 174 bin 411 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanında bu dönemde iç hatlarda 989, dış hatlarda ise 91 olmak üzere toplamda 1080 uçak iniş kalkış yaptı. Yük trafiği ise kargo, posta ve bagaj dahil olmak üzere 1620 ton olarak gerçekleşti.

Ocak ve şubat ayında toplam yolcu sayısı 344 bin 24, uçak trafiği 2 bin 101, yük trafiği 3 bin 106 ton oldu.

Kaynak: AA

Diyarbakır Havalimanı, Ulaşım, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Havalimanı geçen ay 174 bin 411 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika

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