Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır\'ın Çermik ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazada, sürücüsü belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti.

27.02.2024 14:49
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilmeyen 02 HT 657 plakalı otomobil, Çermik-Siverek kara yolunun 20. kilometresinde karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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