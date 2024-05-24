Diyarbakır\'ın Lice Belediye Eş Başkanı PKK Operasyonunda Gözaltına Alındı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Lice Belediye Eş Başkanı DEM Partili Fırat Demir, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesinde sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü propagandası, yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilenlere yönelik operasyonda, aralarında DEM Partili Lice Belediye Başkanı Fırat Demir 'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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