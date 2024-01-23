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Diyarbakır'ın tarihi surlarında fotoğraf tehlikesi - Son Dakika
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Diyarbakır'ın tarihi surlarında fotoğraf tehlikesi

Diyarbakır'ın tarihi surlarında bir hafta içerisinde 3 kişinin dengesini kaybedip düşmesiyle, vatandaşlar önlem alınması yönünde yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşların tehlikeli fotoğraf tutkusu ise kameralara yansıdı.

23.01.2024 - 13:49,
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Diyarbakır'ın tarihi surlarında fotoğraf tehlikesi

Surlardan düşme vakalarına karşı vatandaşlardan 'önlem' uyarısı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın tarihi surlarında bir hafta içerisinde 3 kişinin dengesini kaybedip düşmesiyle, vatandaşlar önlem alınması yönünde yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşların tehlikeli fotoğraf tutkusu ise kameralara yansıdı.

Sur ilçesi Hazreti Süleyman Camii yerleşkesinde, bir hafta içerisinde 3 kişi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan ve yüksekliği 12 metreyi bulan tarihi surlardan dengesini kaybedip düştü. Bunun üzerine vatandaşlar, yetkililerin 'tel örgü' ile önlem alması gerektiğini söyledi.

"Mühendislerle bunun üzerinde çalışılabilir"

Tarihi surlara çıkan vatandaşlardan Abdurrezak Yıldız, surların yapısı bozulmadan düşme vakalarına karşı önlem alınması gerektiğini söyledi. Yıldız, "Diyarbakır'ın tarihi surlarında meydana gelen düşme vakalarından dolayı yetkililerden önlem almalarını diliyoruz. Bunun için surlardan insanların düşüp ölmesi gerekmiyor. Hızlı bir şekilde tedbir alınması lazım. Surların etrafına tel veya örgü gibi işlem yapılar önlem alınabilir. Surların tarihi yapısı bozulmayacak şekilde mühendislerle bunun üzerinde çalışılabilir" dedi.

Diyarbakır\'ın tarihi surlarında fotoğraf tehlikesi
Kaynak: İHA
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