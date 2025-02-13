Diyarbakır\'ın Üç İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu

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3 İLÇEDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün yağış uyarılarının ardından, Diyarbakır'ın Ergani ilçesi ile Çermik ve Çınar ilçelerinin kırsal mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde etkilisini arttıran kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler kısa sürede beyaza büründü.

Gıyasettin TETİK-Esat TAŞTEKİN/ERGANİ(Diyarbakır),