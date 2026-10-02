Diyarbakır Kayapınar'da 3 yavru kedi kaputta mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

Diyarbakır Kayapınar'da 3 yavru kedi kaputta mahsur kaldı, itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde otomobil kaputunda mahsur kalan 3 yavru kedi, sürücünün durumu itfaiyeye bildirmesiyle kurtarıldı. Ekiplerin kaputu açarak yaptığı çalışmayla çıkarılan yavrular, barınağa teslim edildi.
DİYARBAKIR'da otomobilin kaputunda mahsur kalan 3 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Otomobilin kaput kısmında 3 yavru kedinin mahsur kaldığını fark eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, otomobilin kaputunu açarak çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle 3 yavru kedi, mahsur kaldıkları yerden çıkarılarak kurtarıldı. Yavru kediler daha sonra barınağa teslim edildi.
Haber ve Görüntü: Hüseyin İÇLİ/ DİYARBAKIR,
Kaynak: DHA
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