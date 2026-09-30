Diyarbakır Kayapınar'da seyir halindeki TIR'ın kupa kısmında çıkan yangın söndürüldü

DİYARBAKIR'da seyir halindeki TIR'ın kupa kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Çevreyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki plakası öğrenilemeyen TIR'ın kupa kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,