Diyarbakır Kayapınar'da yangında dumandan etkilenen 4 kişiye müdahale edildi

Diyarbakır Kayapınar'da yangında dumandan etkilenen 4 kişiye müdahale edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edilirken, itfaiyenin söndürdüğü yangında dairede hasar oluştu.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Talaytepe Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 3'üncü katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA
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