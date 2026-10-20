Diyarbakır Kayapınar'daki 2025 yangınında 4 kişi öldü, dava 2 Şubat 2027'ye ertelendi - Son Dakika
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Diyarbakır Kayapınar'daki 2025 yangınında 4 kişi öldü, dava 2 Şubat 2027'ye ertelendi

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Diyarbakır Kayapınar'da 5 Haziran 2025'te 13 katlı apartmanda çıkan yangında aynı aileden 4 kişi öldü. 18 tutuksuz sanığın 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, İTÜ bilirkişi raporu ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 2 Şubat 2027'ye erteledi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 5 Haziran 2025'te 13 katlı apartmanda çıkan ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin tutuksuz 18 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklardan yapı denetim firması sahibi S.Y, elektrik denetçisi mühendis K.Ç, müşteki V.K. ve sanık avukatları hazır bulundu.

Yangında eşi Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep'i (4) kaybeden, ilk duruşmada sanıklardan şikayetçi olmadığını belirten Süleyman Çavdar duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Tutuksuz sanıklar da savunmalarını tekrarladıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Yangında mağdur olan müşteki V.K, "Yangın çıktığında apartmanın dışındaydım. Ailemi gördüğüm için fenalaştım. Sanıklardan şikayetçi değilim ve davaya katılmak istemiyorum." dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesince bilirkişi raporu hazırlanmasının beklenmesi ve duruşmada bazı tanık ve müştekilerin dinlenilmesi için haklarında "zorla getirilme" kararı vererek, duruşmayı 2 Şubat 2027'ye erteledi.

Davanın iddianamesinde, tutuksuz sanıklardan binanın müteahhidi M.A, yapı denetim firması sahibi B.C, şantiye şefi M.S.A, yapı denetim firması sahibi S.Y, şantiye şefi F.K, elektrik denetçisi mühendisler H.T, G.Ç.Ç. ve K.Ç, elektrik kontrolörleri S.A, İ.B, S.D. ve Ş.Y, proje uygulama denetçileri R.Ç.A. ve Ö.T, kontrol elemanları H.G, B.Ş. ve N.Ç. ile site yöneticisi A.K'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA
İstanbul Teknik ÜniversitesiDiyarbakırGüvenlik3. SayfaMahkemeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Kayapınar'daki 2025 yangınında 4 kişi öldü, dava 2 Şubat 2027'ye ertelendi - Son Dakika
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