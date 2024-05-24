Diyarbakır Lice'de 76 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır Lice'de 76 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır Lice\'de 76 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma ekipleri tarafından 76 kilogram toz esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucuyla bağlantılı şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

24.05.2024 16:01
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 76 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticaretini yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucuların ve bunları gizleyen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda ilçeye bağlı Damar Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonda, 76 kilogram toz esrar ele geçirdi.

Ele geçirilen toz esrar muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Lice'de 76 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Lice'de 76 Kilogram Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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