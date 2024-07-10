Diyarbakır Lice\'de Örtü Yangınına Müdahale Ediliyor

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DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi Türeli ve Kıyı mahalleleri kırsalında çıkan örtü yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Lice ilçesi Türeli ve Kıyı mahalleleri kırsalında saat 11.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ayrıca bölgeye 2 itfaiye, 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri ve iş makinelerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri de gönderildi. İlçe belediyelerden de takviye itfaiye ekipleri ve köylülerin de traktörleriyle destek verdiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.