Diyarbakır Müzesi 90. Kuruluş Yıl Dönümünde 90 Bininci Ziyaretçisini Karşıladı - Son Dakika
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Diyarbakır Müzesi 90. Kuruluş Yıl Dönümünde 90 Bininci Ziyaretçisini Karşıladı

Diyarbakır Müzesi 90. Kuruluş Yıl Dönümünde 90 Bininci Ziyaretçisini Karşıladı

Diyarbakır Müzesi, 90. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl gelen 90 bininci ziyaretçisini çiçeklerle karşıladı. Zübeyde Karaman'a çiçek, özel baskı para ve 90 bininci ziyaretçi sertifikası verildi. Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, bu yıl hedeflenen 200 bin ziyaretçiye ulaşmayı planladıklarını belirtti.

27.06.2024 12:45
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Diyarbakır Müzesinin 90. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl gelen 90 bininci ziyaretçi, personel tarafından çiçeklerle karşılandı.

Merkez Sur ilçesinde İçkale Müze Kompleksi'nde 90. kuruluş yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda müzeye gelen ve bu yıl 90 bininci ziyaretçi olan Zübeyde Karaman'a çiçek, özel baskı para ve 90 bininci ziyaretçi sertifikası verildi.

Rehber eşiliğinde müzeyi gezen Karaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mardin'den gelen arkadaşını gezdirmek için İçkale Müze Kompleksi'ne geldiklerini söyledi.

Karaman, "Geldiğimizde 90 bininci ziyaretçi olduğumuzu öğrendik. Çiçeklerle karşılandık, çok mutluyuz. Çok güzel bir yer ve buraya herkesi bekleriz." dedi.

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl de 1934 yılında kurulan Diyarbakır Müzesinin Cumhuriyet'in ilk müzelerinden biri olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar 36 etkinlik gerçekleştirildiğini dile getiren Gizligöl, "Bu etkinliklerle ziyaretçi sayılarımızı arttırdık. Bu yılki hedefimiz 200 bin ziyaretçiydi. Bugün de 90 bininci ziyaretçimizi ağırladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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