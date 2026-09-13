Diyarbakır Silvan'da otomobile silahlı saldırıda sürücü İlyas Ö. hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır Silvan'da otomobile silahlı saldırıda sürücü İlyas Ö. hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki otomobilin önü kesilerek düzenlenen silahlı saldırıda sürücü İlyas Ö. ağır yaralandı ve hastanede kurtarılamadı. Saldırı sırasında İlyas Ö'nün işitme engelli oğlunun da araçta olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeyken önü kesilen otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Çardak Mahallesi mevkisinde İlyas Ö'nün kullandığı seyir halindeki 13 AAL 196 plakalı otomobilin önü başka bir araç tarafından kesildi.

Araçtan inen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan İlyas Ö. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan İlyas Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına götürüldü.

Öte yandan, saldırının İlyas Ö'nün işitme engelli oğlu M.Ö'nün (14) araçta olduğu sırada gerçekleştiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Diyarbakır Silvan'da otomobile silahlı saldırıda sürücü İlyas Ö. hayatını kaybetti - Son Dakika
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