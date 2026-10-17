Diyarbakır Sur\'da sis altındaki Hevsel Bahçeleri ve surlar dronla görüntülendi

Diyarbakır Sur'da sis altındaki Hevsel Bahçeleri ve surlar dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, Hevsel Bahçeleri, surlar ve İçkale'deki tarihi mekanları kapladı. Sis altında kalan tarihi yapılar ve yeşil alanların görüntüleri dron kamerasıyla kaydedildi.
DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde sis etkili oldu. Sisli havada tarihi mekanlar dronla görüntülendi.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, tarihi ve doğal güzellikleri farklı bir görünüme bürüdü. Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri, surlar ve İçkale'deki tarihi mekanlar sisle kaplandı. Sis tabakası altında kalan tarihi yapılar ve yeşil alanlar, güzel görüntüler oluşturdu. O anlar, dron kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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