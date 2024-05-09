Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü: Vakıf Haftası'nda 201 vakıf eseri açtık - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü: Vakıf Haftası'nda 201 vakıf eseri açtık

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü: Vakıf Haftası\'nda 201 vakıf eseri açtık

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, Vakıf Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, vakıf kültürünün yardımlaşma ve dayanışma üzerine kurulu olduğunu ve bu geleneğin nesilden nesile aktarılarak hayatlara dokunduğunu belirtti. Demir, vakıfların hayır hizmetlerinin yanı sıra eserlerin restorasyonu ve ihyası için de çaba sarf ettiklerini ifade etti. Ayrıca, vakıftan burs alan öğrencilere gezi düzenleyeceklerini ve camilerde mevlit okutacaklarını aktardı.

09.05.2024 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, 6-12 tarihleri arasında kutlanan "Vakıf Haftası" dolayısıyla açıklama yaptı.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, vakıf kültürünün yardımlaşma ve dayanışma üzerine kurulmuş bir gelenek olduğunu ve bu geleneğin, şefkat ve merhametin gücüyle nesilden nesile aktarılarak nice hayatlara ve gönüllere dokunduğunu belirtti.

Vakıfların hayır hizmetlerinin yanı sıra, eserlerin restorasyonu ve ihyası için de yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Bu yıl Vakıf Haftası'nda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 201 vakıf eseri açarak vakıf kültürümüzün zenginliğini tüm dünyayla paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak, restorasyonu devam eden eserlerimizin bir an önce hizmete açılması için gerekli çabayı sarf ediyoruz."

Vakıf Haftası etkinlikleri kapsamında, vakıftan burs alan öğrencilere yönelik gezi düzenleyeceklerini aktaran Demir, ayrıca sorumluluk alanlarında yer alan Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'deki beş camide, geçmiş nesillerinin anısına mevlit okutacaklarını ve ikramlarda bulunacaklarını aktardı.

Düzenleyecekleri etkinliklerle vakıf geleneğinin yaşatılmasına katkıda bulunmayı ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini aktaran Demir, "Vakıflarımızın ve bu geleneğe gönül veren herkesin Vakıf Haftası'nı kutlar, etkinliklerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Vakıf Haftası, Hakan Demir, Diyarbakır, Vakıf, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü: Vakıf Haftası'nda 201 vakıf eseri açtık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
12:44 Öğretmen atamalarında yeni dönem Mülakat sistemi sil baştan değişiyor Öğretmen atamalarında yeni dönem! Mülakat sistemi sil baştan değişiyor
11:12 Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
13:22 Cem Yılmaz’ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi Cem Yılmaz'ın Necla Karahalil ile ilişkisi sona erdi mi?
13:09 12 günlük damada şok Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş 12 günlük damada şok! Cinsel ilişkiden kaçan gelin meğerse erkekmiş
12:58 Real Madrid’i finale taşıyan Joselu’nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu Real Madrid'i finale taşıyan Joselu'nun yıllar önceki paylaşımı viral oldu
12:40 Etimesgut Belediye’nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı Erdal Beşikçioğlu açıkladı Etimesgut Belediye'nde İngilizce bilmeyen rehber skandalı! Erdal Beşikçioğlu açıkladı
12:35 İstanbul’da ’kaçak ayakkabı’ operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira İstanbul'da 'kaçak ayakkabı' operasyonu: Piyasa değeri 500 milyon lira
12:18 MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi
12:16 Antalya’da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi Antalya'da bir yolcu uçağı gövdesi üzerine indi
11:45 İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’e ’Taha Hüseyin Karagöz’ tepkisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'e 'Taha Hüseyin Karagöz' tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 14:15:27. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü: Vakıf Haftası'nda 201 vakıf eseri açtık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement