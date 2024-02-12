Diyarbakır Valiliği, Doğan Hatun'un gözaltına alındığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Diyarbakır Valiliği, Doğan Hatun'un gözaltına alındığı iddialarını yalanladı

Diyarbakır Valiliği, Doğan Hatun\'un gözaltına alındığı iddialarını yalanladı

Diyarbakır Valiliği, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun'un gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilik, bu haberlerin mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yayıldığını belirtti.

12.02.2024 20:55
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Diyarbakır Valiliği, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun'un gözaltına alındığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan "DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun'un ilde gözaltına alındığı"na ilişkin haber ve yorumların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, bu haber ve yorumların mağduriyet algısı oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak yapıldığının değerlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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