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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'dan Yeni Yıl Mesajı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Su, mesajında, 2023'ün zorlu bir yıl olduğunu ve depremlerin herkesi derinden etkilediğini belirtti. Su, depremzedelerin sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, yeni yılda Diyarbakır'ın sosyal, ekonomik ve kültürel yönden daha da ilerlemesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su\'dan Yeni Yıl Mesajı
31.12.2023 - 18:25,  Güncelleme: 18:27
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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Su, mesajında, 2023'ün Diyarbakır ve ülke için çok zorlu bir yıl olduğunu ve 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin herkesi derinden yaraladığını belirtti.

Depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyen Su, kentte depremzedelerin sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşması için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Su, mesajında şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yılda da ilimizde mevcut huzur ve güven ortamı içerisinde, Diyarbakır markasına değer katacak, Diyarbakır'ımızı sosyal, ekonomik ve kültürel yönden daha da üst noktalara çıkaracak girişimlerimizi 'Türkiye Yüzyılı' hedefimiz doğrultusunda aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Bu duygularla, Diyarbakırlı hemşerilerimin ve aziz milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle tebrik ediyor, yeni yılın ilimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA
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